تعرَّف علي تردد قناة لبيك اللهم لبيك وضبط قناتي تكبيرات العيد والحج 2021

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تزايد البحث في هذه الأيام على موقع جوجل عن تردد قناة لبيك اللهم لبيك وكذلك تردد قناة تكبيرات العيد 2021، لسماع تكبيرات العيد وتشغيلها في المنازل في هذه الأيام المباركة التي تتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

يقوم الكثير من المسلمين بصيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة وخصوصًا يوم التاسع من ذي الحجة والذي يوافق يوم وقفة عيد الأضحي والتى يقف فيه الحجيج على جبل عرفات ولذلك يطلق البعض على ذلك اليوم يوم وقفة عرفات، ثم يأتي بعد ذلك يوم العيد الذي يمثل احياء ذكري فداء نبي الله إسماعيل بذبح كبش بدلاً منه حينما رأي نبي الله إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، لتسن سنة الذبح بعد صلاة العيد، حسبما جاء الأمر في القرآن «فصلِ لربك وانحر».

وتعبر أشهر صيغ تكبيرات العيد التي يرددها المصريون في العيد هي :«الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا.. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2021

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD.

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2021

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 10922

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

تردد قناة تكبيرات العيد 2021

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 10728

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الحج السعودية 2021

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H

تردد قناة الحج السعودية 2021

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD.

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V