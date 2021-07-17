«المركزي لمتبقيات المبيدات»: تحليل 130 ألف عينة من المنتجات الزراعية في 6 أشهر فقط

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قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتحليل أكثر من 130 ألف عينة من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية الموجهة للتصدير وبعض الواردات للأسواق المحلية وذلك خلال 6 أشهر فقط بنسبة زيادة عن العام الماضي لنفس الفترة قدرت بنحو 80% تقريباً.

وقال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ذلك إنجاز غير مسبوق في مجال تحليل ملوثات الأغذية في مصر والشرق الأوسط، موضحًا أن خطة الوزارة تستهدف زيادة السعة الإستيعابية للمعمل ومتابعة تنفيذ خطة التطوير بأقسام المعمل المختلفة وتزويده بأحدث الأجهزة في مجال تحليل الملوثات في الغذاء وبما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أنه نظراً للدور الهام الذي يلعبه المعمل في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين في هذا القطاع الهام فقد تخطى المعمل العينة رقم مليون بأكثر من 100 ألف عينة منذ إنشائه وحتى الآن ويعتبر هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب أن تحقق هذا الرقم خلال 25 عام.

‏وأشارت «عبد اللاه» إلى أهمية دور المعمل في منظومة الرقابة على الأسواق المحلية من خلال برامج التقصي للمنتجات الموجودة بالأسواق المحلية والتي يتم سحبها من أكثر من 15 محافظة على مستوى الجمهورية بالأسواق المركزية وأن المعمل ينفذ هذه البرامج منذ عام 1996 مما يسهم في الحفاظ صحة المواطنين.

وأضافت مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات، أن السعة الإستيعابية للمعمل وصلت إلى أكثر من 1200 عينة يومياً حيث أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة في العالم كما يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، موضحاً أن كفاءة الباحثين بالمعمل تأتي في إطار الدور المجتمعي من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك في ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين، بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دولياً وإقليمياً ومحلياً.

‏وأوضحت «عبداللاه» أن دور المعمل ساهم علي مدار 25 عاماً في الحد من التلوث في الغذاء والتلوث البيئي للحفاظ على صحة الإنسان ولسهولة التجارة البينية بين مصر ودول العالم، مشيرة إلي إنه يعتبر أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS بأوروبا منذ عام 1996، بالإضافة إلى قيام الإتحاد الأفريقي باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة أفريقيا في مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.

وشددت مدير معمل متبقيات المبيدات، إنه يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط والوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الإتحاد الأوروبي من خارج الإتحاد الأوروبي كما أنه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التي تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبي في الفئة الأولى المتميزة والتي تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الإتحاد الأوروبي باستثناء معمل QACP والذي يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي.