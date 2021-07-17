توزيع لحوم بلدي في 34 قرية بأسوان

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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه ستقوم الجمعية بتوزيع 40 عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل (34) قرية بمختلف مراكز محافظة أسوان عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار شعبان أن خطة التوزيع تشمل قرى المحاميد والرديسية وساحل ابو غلاب والشراونه بحرى وحاجر البصيلية والعوينية والشماخيه والمعامرية مركز ادفو، وقرى التوفيقية وفارس والرغامه شرق وأقليت والشيبكة وعزبة على سليمان وجعفر الصادق والرغامة غرب والفؤادية مركز كوم امبو، وقرى الرقبة وبنبان والشطب والمنصورية مركز دراو، وقريتي عنيبه وابريم مركز نصر النوبة، وقرى ابوالريش وجبل تقوق وعزبة النهضة وجزيرة مطيرة والحصايا مركز أسوان .