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محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

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محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، أداء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء.

تفقد المحافظ لجان مدارس السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية، حيث أطمئن المحافظ على سير الامتحانات دون أي معوقات وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب والطالبات.

أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن ٢٢٨٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتي الكيمياء داخل ١٢٧ لجنة بالإضافة إلى ٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا في لجنة معهد النور المكفوفين، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.

المصرى اليوم

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