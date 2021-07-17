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طرح لحوم ضان حي بسعر 65 جنيه للكيلو ومجمدة بـ 95 في المنيا

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طرح لحوم ضان حي بسعر 65 جنيه للكيلو ومجمدة بـ 95 في المنيا طرح لحوم ضان حي بسعر 65 جنيه للكيلو ومجمدة بـ 95 في المنيا

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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، ضمن استعدادات عيد الاضحي المبارك، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدى مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو وذلك بأفرع الشركة المصرية وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

كانت مديرية قد أعدت خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية (الشركة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية وأسواق الاتحاد والشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها ) وبأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح منافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأعلنت المديرية عن وتقوم المديرية بالتنسيق بين مسئولي الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسئولي الأفرع في دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة عن طريق المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والشركة المصرية وبإشراف الجهات الرقابية والمعنية من الطب البيطري والصحة.

المصرى اليوم

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