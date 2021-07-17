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التشكيل المتوقع للأهلى أمام كايزرشيفز

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام كايزرشيفز التشكيل المتوقع للأهلى أمام كايزرشيفز

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يلتقي الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى عند التاسعة مساء اليوم مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذى يسعى من خلالها البطل المصري للحصول على اللقب العاشر.

واستقر المدير الفني للأهلى بيتسو موسيماني على تشكيل فريقه فى مواجهة اليوم حيث من المقرر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

وشهدت تدريبات الأهلي الأيام الماضية تركيزًا كبيرًا على تثبيت طريقة اللعب والاعتماد على محمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد شريف في الجانب الهجومي.

المصرى اليوم

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