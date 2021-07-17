كل ما تريد معرفته عن حركة الطرق على مستوى الجمهورية فى العيد..تفاصيل

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يستعد اكثر من 80 % من سكان القاهرة الكبرى للسفر لقضاء العيد مع اسرهم بمختلف المحافظات سواء فى دلتا مصر او محافظات الصعيد التى تحظى بنصيب هائل من نسبة عودة الطيور المهاجرة فى العيد .

المصرى استطلعت الحالة المرورية سواء على طريق الجيش الشرقى او الصحراوى الشرقى وكذلك طريق الطريق الاوسطى وبنها الحرواخيرا رصد حركة الطرق الداخلية بالقاهرة والجيزة بهدف التعرف على حركةهذه الطرق قبل العيد وخلال العيد حتى يتسنى للمواطنين الإطمئنان اثناء السفر والتاكد من سلامة هذه الطرق

طريق الجيش

تم التنسيق مع إدارة المرور والتاكد من سلامة طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة ويشهد الطريق بعض الكثافات بسبب حركة السيارات خلال ايام العيد

الطريق الاوسطى

يشهد الطريق الدائرى الأوسطي الذى يشمل (البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي) حالة من الزحام فى حركه المركبات، تحديداً من تقاطعه مع طريق الفيوم حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي بسبب سفر ابناء الصعيد لقضاء اجازة العيد مع اسرهم

طريق بنها الحر

يعد محور "شبرا – بنها" الحر اكثر المحاور حركة على مدار اليوم لانه قرب المسافة بين القاهرة وباقى محافظات الدلتا، وساهم هذا الطريق فى تقليل الكثافة المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى،وقلل من نسبة حوادث الطرق

حركة الطرق بالقاهرة والجيزة

زحام بشارع رمسيس وميدان العتبة وميدان التحرير

زحام أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة

كثافات بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس

بطء فى حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك

زحام فى ميدان مصطفى محمود