وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل وللطلبة في القاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:



1 - شركة خير بلدنا تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة - مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال).- مدير منطقة أمامية -

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2- وظائف التشغيل:

دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة واجبان - مشرف لحوم - مشرف اسماك- مشرف أغذية جافة - مشرف خضار وفاكهه - مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة واجبان - بائع خضار وفاكهه - بائع أسماك بائع لحوم ( جزار بلدى ) - مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن - مراقب مخزون

مشرف أمن - موظف أمن - مراقب كاميرات

موظف خدمات

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مكان العمل: العجمى اخر شارع البيطاش امام كشرى التحرير

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

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لأي استفسار: 01224736633

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2 - مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

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مكان العمل: مدينه نصر- مصر الجديده - التجمعات - الشروق- العاصمه الاداريه

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الشروط:

- مؤهل عالي ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادا عضو فريق العمل

- حد اقصى للسن 45 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 الى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

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مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 الى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 الى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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4 - مطلوب لشركه تربو وان لخدمات السيارات فرع اكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمه غسيل السيارات الجاف.

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الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالي ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و ٦ اكتوبر

السن حتى 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب :

٣,٥٠٠ جنيه للخريجين

٣,٠٠٠ جنيه للطلبه

عموله اضافيه تصل الي ٥,٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢,٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١,٥٠٠ جنيه حسب الأداء و تحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعيه و عقود عمل سنويه بعد فتره التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص او من ١ م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5 - إتش إم إتش للتجارة الحديثة والأعمال (مارت فيل-ميجا ماركت) تطلب للتعين:

1- محضرو طلبات/متلقين طلبات

2- منسقو ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور وإناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد أقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات 2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تأمين اجتماعى/ زيادات سنوية.

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يرجى ملء الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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6 - شركة راية كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

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مكان العمل: المعادي

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 34 سنة

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الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 الى 4000 حسب اللغة الانجليزية

- يومين اجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من والي الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

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للأنضمام للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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7 - شركة جروب سب ( تيفال زهران ) شركة فرنسية عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

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مكان العمل: فرع الرحاب - فرع دمنهور - كفر الشيخ - دمياط

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 الى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 الى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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9 - شركة بيوجروب لأدوية التجميل العلاجية تطلب للتعين:

- مبيعات بفروع الصيدليات

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مكان العمل: اقرب فرع بالقاهرة والجيزة

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الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- 9 ساعات عمل

- حوافز و عمولات تأمين صحى و إجتماعى.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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10 - مجموعه البرديسي لمنتجات التجميل تطلب للتعين:

بائعين داخل الفرع

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مكان العمل:

حدائق المعادي

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الشروط:

- مؤهل عالي

- ذكور واناث

- خبرة نفس المجال

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب من 2500 الي 3000 + عموله مرتفعه

- أرباح عمولة شهرية و موسمية و عدد ساعات إضافي

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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11 - تو اس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة (مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي)

---

2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

---

3- مسئول مشتريات وانتاج (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

القيام بعمليات الشراء

البحث عن واختيار افضل الموردين والمتابعة معهم

البحث عن افضل الاسعار وافضل جودة، وزيادة عدد الموردين

العمل بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، والتنقلات للموردين (مثل مناطق الازهر و وسط البلد وجسر السويس) بالإضافة إلى

مصانع الملابس

--------

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط او عالي خريجين

- خبرة من سنة الى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبعات والمشتريات في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

---------

الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المشتريات من 4000 الى 5000

- تامينات

----------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=======

12 - شركة كبرى مشهورة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن 9 وظائف متنوعة بأكثر من 200 فرصة

عمل

-

1.فنى صيانة أجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

---

2.فنى صيانة تكييف (رئيس طقم)

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

-

3.أمين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى وإعدادى ومحو أمية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

---

شروط مشتركة

• يشترط خبرة في الوظائف الفنية

• يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

• يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

• السن من 18 إلى 35 عاما – ذكور فقط

• اللياقة الصحية والبدنية

---

مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تأمينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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13 - المصطفي لتجاره وتوريدات المواد الغذائيه تطلب للتعين:

- مندوب بيع وسائق (يحمل رخصة مهنية)

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مكان العمل: العبور

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الشروط:

- مؤهل متوسط

- خبرة سنتين

- يحمل رخصة مهنية

- حد اقصى للسن 45

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 3000 + عمولة البيع

- العمل من 9 الى 5 م

- مواصلات- بدل سكن- عموله بيع- خط تليفون

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

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14 - شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل او بدون

السن : - 18 الى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات الى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر او 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول او الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي - وجبات – ملابس – سكن جيد

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:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى: اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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15 - شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

شغل بالقاهرة

1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والاناث

-

2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

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مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

------

الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تامينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

----------------

للأنضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

============

16 - فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال انتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة او مؤهل فى الوظائف السابقة

ذكور واناث

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مزايا الشركة :

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من والى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز انتاج – حوافز انتظام

3. تامين صحى – تامين اجتماعى – تامين على الحياة

4. يوجد سكن لللمغتربين

5. دار حضانة للامهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا فى الاعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى: اضغط هنا

----------------------

لاى استفسار

01066680565

01066680563

01001600219

01063175500

=============



17 - شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات و المدخلات المستخدمة خلال الوردية . القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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18 - مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال تطلب للتعين:

1- ويتر

2- مساعد ويتر

عمل على نظافة واستعداد مناطق تقديم الطعام لاستقبال الزبائن

3- شيف (جميع التخصصات)

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مكان العمل: التجمع / مدينة نصر / الزمالك/ المهندسين / اكتوبر / مصر الجديده / الماظه / المعادى

--------

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف

- ذكور

- خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----------

الحقوق والمزايا:

- 2700 ~ 3000 قابلة اللزيادة المرتب: الويتر:

مساعد ويتر: 2200 ~ 2500 قابلة للزيادة

الشيف: 2900 ~ 3200 قابلة للزيادة

- العمل 8 ساعات

- تأمينات

- بدل انتقال لمناطق اكتوبر او التجمع

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

==========

19 - مدرسة هارفست لتعليم اللغات تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

بيع الدبلومات الخاصة ب هارفست للطلبة في الجامعات والايفنتات

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مكان العمل: مدينة نصر – التجمع – المعادي – شبرا – الدقي – الهرم - زايد

-----------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (طلبة لوظيفة المبيعات)

- خبرة او بدون

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 27 سنة

---------

الحقوق والمميزات:

- المرتبات من 2000 الى 2400 حسب الخبرة + كوميشين يومي وشهري + اداء

- 8 ساعات عمل

- مميزات اخرى

---------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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20 - شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

وظائف_طلبة_خريجين

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل او سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

-----------

الشروط:

- مؤهل عالي او متوسط او طلبة

- يمتلك دراجة نارية او سيارة

-------

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص الى 4 ع او من 4 الى 12 م

-----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

===========

21 - فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل Internship

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

شغل_اونلاين_طلبة_خريجين

---

شركة انفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعين:

- اونلاين * online sales *

العمل من المنزل مقابل عمولة

--------

- العدد المطلوب 2000 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

------

- للتقديم سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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22 - يوروفارما انترناشيونال للاجهزة الطبية تطلب للتعين:

شغل_طلبة_وخريجين

- مندوب تشغيل

يعمل المندوب علي جهاز بروكير للقياسات الطبية

--------

مكان العمل: محطات المترو بالقاهرة الكبرى

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

-------

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2500 + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

-------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

========