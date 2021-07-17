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محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت

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محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة ،حيث يؤدياليوم السبت طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء وعددهم 10729طالباً وطالبة ،وقد حضر الامتحان 10586، بنسبة حضور بلغت 98.6%، وتغيب 143 طالبا،فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا «ورقة أولى»وعددهم 6 طلاب بنسبة حضور 100% ،مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي تعرضه وكيل الوزارة على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات،حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات ،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أكدت انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة طبقا للجداول المعلنة،وعدم تأثرها بقرار مد إجازة عيد الأضحى المبارك،مع استمرار الامتحانات طبقاً لتعليمات الوزارة «دون تغيير»،حيث يؤدى«اليوم»طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، وتستكمل غداً الأحد بأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

المصرى اليوم

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