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١٤ مجزر ونقطة ذبيح جاهزة لاستقبال الأضاحي في الوادي الجديد

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١٤ مجزر ونقطة ذبيح جاهزة لاستقبال الأضاحي في الوادي الجديد ١٤ مجزر ونقطة ذبيح جاهزة لاستقبال الأضاحي في الوادي الجديد

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أكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، ان المحافظة تضم 10 مجازر و4 نقاط ذبيح على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وجميعها جاهزة لإستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الاضاحى خلال أيام عيد الاضحى المبارك وسط الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اثناء الذبح وتواجد المواطنين بالمجازر.

وقال، انه تم وضع خطة لتواجد الأطباء البيطريين بالمجازر خلال أيام عيد الاضحى لضمان الذبح داخل المجازر تحت الاشراف البيطرى مجانا دون مقابل وذلك لضمان الذبح السليم وجودة وصلاحية اللحوم.

مشيرا إلى ان الطب البيطرى يشارك بشكل مستمر في الحملات بالأسواق والمتاجر المختلفة لضمان صلاحية اللحوم والدواجن والاسماك وكافة المنتجات المعروضة للمستهلكين وذات اصل حيوانى لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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