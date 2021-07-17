«المحامين» تعلن قرارات مجلس فرعية الإسماعيلية في اجتماعه الأخير

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس نقابة محامين الإسماعيلية، الخميس الماضي، اجتماعها الدوري، عقب قرار المجلس في اجتماعه السابق، بانعقاد الاجتماع بشكل أسبوعي، بدلا من عقده شهريا.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن مجلس النقابة الفرعية وافق على صرف معاش استثنائي بالإضافة إلى معاش النقابة العامة، حسب الحالات اعتبارا من الشهر القادم، كما وافق المجلس على زيادة الإعانات العلاجية التي تصرف للأمراض المزمنة.

وأضاف البيان: «قرر المجلس البدء في إنشاء حديقة، وملاهي للأطفال داخل نادي نقابة المحامين، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ووافق المجلس على شراء كراسي جديدة لزيادة عدد الكراسي بمحاكم القنطرة غرب وشرق والتل الكبير».