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نائبة: 700 مليار جنيه استثمارات «حياة كريمة» في عامين  

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نائبة: 700 مليار جنيه استثمارات «حياة كريمة» في عامين   نائبة: 700 مليار جنيه استثمارات «حياة كريمة» في عامين  

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قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة التي تحولت لمشروع قومى هو الأعظم في تاريخ الحديث، تلك المبادرة الرئاسية إلى ستغير وجه الحياة بالكامل في القرى والريف، حيث تتجاوز استثماراته المقررة لأكثر من 700 مليار جنيه في واحدة من أعظم المبادرات على الإطلاق.

وأكدت رشاد أن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وعلى الرغم من بدء التوجيهات الرئاسية بإطلاق حياة كريمة منذ عامين إلا أن النتائج على الأرض تفوق الخيال.

واستكملت عضو مجلس النواب:«الدولة نفذت على مدار الـ7 سنوات الماضية مشروعات تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصري، وهذا لم يكن يتحقق إلا في وجود دولة قوية قادرة على تخطى التحديات والصعاب وتجاوز المؤامرات إلى تٌحاك ضدها، وفى ظل وجود قيادة سياسية قادرة على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان، في الوقت الذي شهد ملف الرعاية والحماية والاجتماعية إنجازات غير مسبوقة على الأرض خلال السنوات السبعة الأخيرة.

المصرى اليوم

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