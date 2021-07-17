٣٠٠ مليون جنيه إجمالي ميزانية رصف وتجديد الطرق بالإسماعيلية

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شهدت محافظة الإسماعيلية في قطاع الطرق والنقل خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ إستكمال العمل بالخطة التكميلية لأعمال تطوير وإعادة رصف وإنشاء المحاور المرورية الرئيسية داخل العاصمة (مدينة الاسماعيلية) حيث شملت محور فؤاد عزيز غالي بطول ٢ كم وما تم فيه من أعمال إزالة للتعديات والمخالفات وتوسيع المحور من ٧ متر لكل اتجاه إلى ١٢.٥ متر لكل اتجاه بالاضافة إلى عمل ساحات انتظار بعرض ٦ متر ليصبح الموازى الرئيسي للشارع التجاري (عثمان احمد عثمان والربط بالطريق الدائري مرورا بكامل حي ثالث وشارع عطية أحمد عطية (مجمع المحاكم ) وحتي شارع شبين الكوم ) ليصبح إجمالي طول المحور الذي تم تطويره على ثلاث مراحل بطول ٥.٢ كم مزدوج من شارع هدي شعراوي بحي ثان مرورا بشارع العشريني ومجمع المحاكم قاطعا محور صبري مبدي وشارع فؤاد عزيز غالي لتستغرق رحلة السير في هذا المحور حوالي ١٢ دقيقة بدلا من حوالي ٥٠ دقيقة قبل أعمال التطوير، بالاضافة إلى خلق ساحات انتظار لحوالي ١٠٠٠ سيارة لمنع التزاحم والانتظار المخالف.

وصرح مهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بأنه جاري العمل بمحور المشير أحمد اسماعيل من ميدان عثمان وحتي نفق جمال عبدالناصر والعمل في مسافة ٢ كم ليربط وسط المدينة بأطراف حي ثالث وتم توسعة المحور من ٧ متر لكل اتجاه إلى ١٢ متر لكل اتجاه بالاضافة إلى خلق أماكن انتظار بالاضافة إلى الانتهاء من تغيير شبكة مياه الشرب وكذلك إعادة الانارة بالكامل وجاري استكمال الأعمال بتكلفة تصل ١٠ مليون جنيه. كما تم الانتهاء من إنشاء ميدان الشهداء بحي ثالث وتطوير ميدان عثمان أحمد عثمان بتكلفة حوالي مليون جنيه.

و أوضح أنه بشأن أعمال الرصف والتوسعة داخل مراكز وقري المحافظة جاري الانتهاء من طريق ٣٦ الحربي – كوبري المستقبل المزدوج والمار بمدينة المستقبل وبطول حوالي ٩ كم وبتكلفة ٢١ مليون جنيه. في حين تم الانتهاء من طريق بر أيمن ترعة الاسماعيلية – عزبة منصور – وادي الملاك – طريق ٧٦ الحربي بطول حوالي ٧ كم وبتكلفة قاربت ١١ مليون جنيه.

وأشار الشيمي إلى أنه جاري العمل حاليا بالطريق الرابط بين طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي من مزلقان المشروع – أبوصوير البلد – المستقبل بطول ٦ كم ويشمل دبيش جسر ترعة أبوصوير بطول ٢.٤ كم وتوسيع وإعادة رصف الطريق بتكلفة إجمالية حوالي ١٥ مليون جنيه.

وأوضح انه جاري التنسيق مع وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لإستئناف العمل بالطريق الموازي للسكة الحديد من مزلقان المشروع وحتي مزلقان أبوصوير ليعمل بديل للطريق الزراعي بعد توسعته بطول ٣.٨ كم وبتكلفة حوالي ٨ مليون جنيه.

كما أكد على بدء العمل بطريق الاسماعيلية – السويس الزراعي من كوبري الدريسة بأبوعطوة وحتي كوبري سرابيوم بطول ١٢ كم والذي يخدم حوالي ٣٥٠ ألف نسمة ويربط بين مركزي الاسماعيلية وفايد ويقع عليه عدد ٦ قري بخلاف التوابع وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه وجاري العمل بعلاج المناطق الخطرة بطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية وتوسيع مدخل طريق الملاك بتكلفة٢.٦ مليون جنيه في نطاق مركز ومدينة التل الكبير، وجاري حاليا العمل على المحاور المرورية بمدخل مدينة الإسماعيلية من جهة السماكين خلف نقطة كمين نفيشة لمنع نقاط التصادم وتكرار الحوادث بهذه المنطقة.

وتهدف التعديلات لتحويل الطريق للقادم من القاهره في إتجاه المستقبل ليتجه يمينا في إتجاه مدينة الإسماعيلية ثم الدوران للخلف في إتجاه مدينة المستقبل لإلغاء نقطة التصادم الحالية للقادم من القاهرة في إتجاه المستقبل مع القادم من الإسماعيلية في إتجاه القاهرة والعمل على وشك الانتهاء بهذا المحور الهام.

ومن المقترح بعض التعديلات المرورية لسير السيارات مدخل الإسماعيلية(منطقة السماكين وكمين نفيشة) لمنع نقط التصادم وتكرار الحوادث بهذة المنطقة وبناء على تكرار شكوى المواطنين وتوجيهات المحافظ بسرعة وضع الحلول وسرعة التنفيذ تحت إشراف قسم التخطيط بإدارة المرور.

جدير بالذكر أن المديرية قد انتهت من عدد من المشروعات في ٣٠ / ٦ /٢٠٢١ هي رصف طريق معدية القنطرة غرب والموقف الجديد والمستشفي ومدخل المدينة بطول حوالي ٥ كم وبتكلفة حوالي ١٠ مليون وطريق الجلاء – نفيشة بطول ٣ كم وبتكلفة ٨ مليون جنيه وطريق الضبعية – السويس الاسماعيلية الصحراوي بطول ١.٨ كم بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه وطريق جبل مريم بالاسماعيلية – مصرف المحسمة حتي طريق الاسماعيلية السويس الزراعي وربط السويس الزراعي بالسويس الصحراوي عند السعدية بطول اجمالي ١٠ كم وبتكلفة حوالي ١٧ مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الطرق والمحاور المرورية الخارجية والداخلية وتنفيذا لتوجهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بالتخطيط الجيد لعمل محاور مرورية جديدة بالتنسيق مع مستشار المحافظ للتخطيط المروري المهندس مارون إسحاق بهدف تحقيق السيولة المرورية وتقليل زمن رحلة السير داخل مدينة الاسماعيلية وربط جميع طرق المراكز التابعة للمحافظة بالطرق الرئيسية للقري وأيضا بالمحاور المرورية الجديدة كالطرق السريعة والصحراوية لتسهيل الحركة اليها.