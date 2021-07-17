مسؤول بـ«الشواطئ» تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل «المحروسة – بير مسعود» في الإسكندرية (صور)

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أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ السبت، جولة ميدانية، شملت عدد من المواقع التي تجري بها أعمال حماية بحرية للوقوف على معدلات التنفيذ.

وتأتي زيارة مدير التنفيذ والصيانة، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال وفي ضوء توجيهات المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة.

وشملت الجولة تفقد أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة (المرحلة الأولى) والتى تجريها الهيئة حاليًا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الإسكندرية.

يشار إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية.

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل "المحروسة – بير مسعود" فى الاسكندرية (صور)