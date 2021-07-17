رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسى بعيد الأضحى: ما تحقق على أيديكم يبرزه الواقع

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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

و قال «عبدالرازق» في برقيته: «يطيب لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام» .

و اضاف: «مجلس الشيوخ ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزاً في وطنه».

و تابع :«داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم»