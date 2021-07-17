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863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الحديث بأزهر المنيا دون مخالفات

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863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الحديث بأزهر المنيا دون مخالفات 863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الحديث بأزهر المنيا دون مخالفات

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أدى 863 طالب وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادة الحديث، بالثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجنة عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون حدوث مشكلات أو رصد مخالفات أو حالات غش.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة .

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 10 لجنة عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

المصرى اليوم

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