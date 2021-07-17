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صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوي خلال إجازة عيد الأضحى

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صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوي خلال إجازة عيد الأضحى صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوي خلال إجازة عيد الأضحى

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مشدداً على مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن مخازن الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة.

وجه وكيل الوزارة بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك اعادة الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيراً إلى منع الاجازات خلال هذه الفترة.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال فترة الإحتفال، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعه بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء تلك الفترة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية، وتم الدفع بعدد ١٣١ سيارة إسعاف، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والميادين داخل المدن الرئيسية، وتمركز سيارات الإسعاف في ٨٣ نقطة مختلفة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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