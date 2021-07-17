إصابة سائق في حريق محطة وقود ببني سويف

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، من السيطرة على حريق شب في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، بمحطة وقود بمدخل مدينة ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة سائق بحروق من الدرجة الأولى الساقين والظهر.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في محطة وقود كائنة بمدخل مدينة ناصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتين إطفاء، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

بالفحص تبين نشوب حريق داخل محطة الوقود، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأسفر عن حدوث تلفيات بالمحطة، وجرت السيطرة عليه، وتبين أن الحريق نتج عنه إصابة «جنيدي راضي عبدالمنعم» 35 سنة، سائق، مقيم قرية الميمون مركز الواسطى، بحروق من الدرجة الأولى الساقين والظهر.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه وتحديد قيمة وحجم الخسائر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.