انتظام 20779 طالب وطالبة في أداء امتحان مادة الكيمياء بـ «ثانوي المنيا»

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أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انتظام سير امتحانات مادة الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة ل «القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب .

وأضاف «الرشيدي»، حرص 20779 طالب وطالبة، على حضور الامتحان منذ الساعة العاشرة، والذي يتسمر لمدة ساعتين، مؤكدا عدم ضبط حالات غش، أو تسريب داخل وخارج اللجان .