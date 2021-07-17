أخبار عاجلة

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي -
أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتظام 20779 طالب وطالبة في أداء امتحان مادة الكيمياء بـ «ثانوي المنيا»

Print
انتظام 20779 طالب وطالبة في أداء امتحان مادة الكيمياء بـ «ثانوي المنيا» انتظام 20779 طالب وطالبة في أداء امتحان مادة الكيمياء بـ «ثانوي المنيا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انتظام سير امتحانات مادة الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة ل «القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب .

وأضاف «الرشيدي»، حرص 20779 طالب وطالبة، على حضور الامتحان منذ الساعة العاشرة، والذي يتسمر لمدة ساعتين، مؤكدا عدم ضبط حالات غش، أو تسريب داخل وخارج اللجان .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة

رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة