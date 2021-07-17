عمرها 116 عام.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة «عكاكا» الإنجيلية بالمنيا (صور)

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تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت، افتتاح احدى اقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، بعد إعادة بنائها .

يشهد الافتتاح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك في قرية «عكاكا» التابعة لمركز المنيا.

بحضور القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية رئيس مجمع مشيخة المنيا، ولفيف من قيادات الكنيسة من مختلف الطوائف والمذاهب، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية والدينية، وشعب الكنيسة وسط زغاريد وفرحة الشعب.

وقال القس عادل حنين، راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكا، ان تاريخ إنشاء الكنيسة يعود إلى سنة 1905 وتم إعادة البناء في 2021

وتابع راعي الكنيسة، ان الكنيسة الإنجيلية بقرية عكاكا لها تاريخ روحي واجتماعي حافل بالعطاء، وتخرج العديد من ابنائها من كليات اللاهوت الانجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج مصر.

عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية

عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية

عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية