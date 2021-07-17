أخبار عاجلة

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي -
أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمرها 116 عام.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة «عكاكا» الإنجيلية بالمنيا (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت، افتتاح احدى اقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، بعد إعادة بنائها .

يشهد الافتتاح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك في قرية «عكاكا» التابعة لمركز المنيا.

بحضور القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية رئيس مجمع مشيخة المنيا، ولفيف من قيادات الكنيسة من مختلف الطوائف والمذاهب، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية والدينية، وشعب الكنيسة وسط زغاريد وفرحة الشعب.

وقال القس عادل حنين، راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكا، ان تاريخ إنشاء الكنيسة يعود إلى سنة 1905 وتم إعادة البناء في 2021

وتابع راعي الكنيسة، ان الكنيسة الإنجيلية بقرية عكاكا لها تاريخ روحي واجتماعي حافل بالعطاء، وتخرج العديد من ابنائها من كليات اللاهوت الانجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج .

عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية
عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية
عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية
عمرها 116 سنة.. إعادة افتتاح تجديد كنيسة "عكاكا" الإنجيلية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل