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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع وثيقة مشروع «صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر» (NAP)، بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتورة راندا أبوالحسن- الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، والدكتور محمد بيومي مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج، والسفير هانى صلاح نائب مدير ادارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن توقيع تلك الوثيقة يعد بمثابة حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ، ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة، ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.