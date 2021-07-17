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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 106 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 106 قتلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 106 قتلى

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها منذ عدة ايام غرب ألمانيا، جراء هطول الأمطار الغزيرة إلى 106 قتلى.

وقالت إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة يوم السبت، إنّه تم انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 102 ألف شخص في الولايتين، بسبب تضرر محولات الكهرباء.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات، وشمال الراين-وستفاليا، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، ما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غرب ألمانيا، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات هناك.

المصرى اليوم

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