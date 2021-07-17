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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج ولرقم القومى

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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج ولرقم القومى إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج ولرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة ) بنطاق محافظات ( القاهرة والجيزة والمنيا والأقصر وأسوان) .
كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والإجتماعية .
كما تم إيفاد مأموريات لعدد (13 حالة إنسانية) بـ (محال الإقامة والمستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة. يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

المصرى اليوم

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