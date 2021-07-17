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«المحامين»: وقف العمل بمقار النقابة والنادي النهري حتى 24 يوليو

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«المحامين»: وقف العمل بمقار النقابة والنادي النهري حتى 24 يوليو «المحامين»: وقف العمل بمقار النقابة والنادي النهري حتى 24 يوليو

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أعلنت نقابة المحامين، عن إصدار الأمانة العامة بالنقابة، قرارًا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث تبدأ الإجازة من اليوم السبت، الموافق 17 يوليو، وتنتهي السبت الذي يليه الموافق 24 يوليو، وذلك تماشيًا مع قرارات رئاسة الجمهورية.

وأعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، في تصريحات صحفية، بأن نقابة المحامين ستطبق الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة، مشيرًا إلى أن إجازة العيد بنقابة المحامين ستكون اليوم السبت، وتنتهي السبت الذي يليه.

وأكد الأمين العام، أن هذه الإجازة ستطبق على النقابة العامة بجميع إداراتها، ومقارها، والنادي النهري بالمعادي، على أن تعود للعمل يوم الأحد الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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