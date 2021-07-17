غلق 114 منشأة طبية خاصة مخالفة في الإسكندرية

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قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، شنت عدد من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بهدف ضبط سوق العلاج الخاص والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في القطاع الخاص.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات صحفية السبت، أنه قد تم خلال الأسبوعين الماضيين المرور على 195 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز متخصصة وعيادات ومعامل تحاليل طبية ومراكز أشعة ومراكز للعلاج طبيعى، تبين أن من بينها 90 منشأة غير مرخصة تم استصدار قرارات فورية بالغلق الإدارى لها، كما تم استصدار قرارات أخرى بالغلق الإدارى لـ24 منشأة تحوي مخالفات جسيمة وخاصة في مجال مكافحة العدوى أو عمل أشخاص غير مؤهلين أو نقص التجهيزات والاشتراطات الفنية، كما تم توجيه إنذارات بتلافي المخالفات غير الجسيمة لعدد آخر من المنشآت.

وأشار إلى أن مفتشي الصيدلة المرافقون للحملات قاموا بضبط وتحريز 6161 عبوة أدوية وكيماويات غير مصرح بتداولها بالمنشأة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو مخصصة للتداول فقط داخل المستشفيات الحكومية في 27 منشأة طبية خاصة من بينها 1148 عبوة أدوية مهربة، 210 علبة كواشف كيميائية منتهية الصلاحية، 2047 عبوة أدوية مجهولة المصدر، 2487 علبة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 68 أدوية مخدرة غير مصرح بها، 43 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، 58 عبوة أدوية مؤثرة على الصحة النفسية عير مصرح بها، تم عمل محاضر ضد مدرائها وإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملات المتتالية قد كشفت عن وجود أشخاص غير مؤهلين ينتحلون صفة طبيب أو أخصائى علاج طبيعى رغم أنهم لا يحملون تصاريح مزاولة تلك المهن، حيث تم ضبط طالب ينتحل صفة طبيب بمنطقة المنتزه وأخرى تنتحل صفة طبيبة أمراض جلدية وتغذية بالهانوفيل ومهندس زراعى ينتحل صفة طبيب تغذية بالبيطاش، أشخاص ينتحلون صفة أخصائى علاج طبيعى بأربع مراكز علاج طبيعى بالحضرة وفلمنج والورديان والزوايدة، علاوة على عدد من العمالة غير المؤهلة التي تمارس مهنة التمريض بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد هؤلاء المنتحلين وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

من جانب آخر قامت إدارة العلاج الحر خلال النصف الاول من شهر يوليو الجارى بمعاينة 63 منشأة طبية خاصة تمهيدا لمنحها الترخيص اللازم لمزاولة عملها، كما قامت ببحث 19 شكوى واردة من المواطنين المتضررين من الخدمة الطبية بمنشآت خاصة.