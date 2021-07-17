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تتويجات الأهلي القارية في الأراضي العربية.. هل تنضم الدار البيضاء للقائمة؟

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تتويجات الأهلي القارية في الأراضي العربية.. هل تنضم الدار البيضاء للقائمة؟ تتويجات الأهلي القارية في الأراضي العربية.. هل تنضم الدار البيضاء للقائمة؟

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يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، والذي يجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويحلم الأهلي باللقب القاري رقم 23 عبر تاريخ مشاركاته الأفريقية التي بدأت في عام 1976، من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب النادي الأكثر تتويجًا في العالم بالألقاب القارية.

الأهلي يمتلك على مدار تاريخه الأفريقي العديد من الألقاب القارية التي تُوج بها على الأراضي العربية، قبل موقعة الدار البيضاء الليلة.

ملعب 7 نوفمبر برادس التونسية، الذي اُطلق عليه "حمادي العقربي" مطلع العام الجاري هو الملعب الذي شهد على تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا مرتين وذلك على حساب الصفاقسي في 2006 و الترجي في 2012.

ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة كان شاهدًا على اّخر تتويجات الأهلي، وذلك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان في مايو الماضي.

وحينما خاض الأهلي مباريات التتويج بين أنصاره في ، كانت الألقاب حاضرة في 13 مناسبة، بواقع 6 ألقاب بدوري الأبطال ولقب لأبطال الكؤوس واّخر بالكونفدرالية و 5 كؤوس للسوبر الأفريقي.

المصرى اليوم

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