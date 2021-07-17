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26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الكيمياء أمام 113 لجنة بـ«ثانوية الإسكندرية»

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26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الكيمياء أمام 113 لجنة بـ«ثانوية الإسكندرية» 26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الكيمياء أمام 113 لجنة بـ«ثانوية الإسكندرية»

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يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، السبت، امتحان مادة الكيمياء، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

المصرى اليوم

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