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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه راقصة استعراضية في حفل تخرج قسم تاريخ كلية الآداب جامعة أسيوط.

وسخر العديد من حضور الراقصة الاستعراضية لحفل التخرج لطلاب واعتبروها تجاوز وسقطة من السماح بالاستعانة بفقرة استعراضية.

وبحسب الفيديو ظهر مجموعة من الراقصين يرتدون زي صيادين وبينهم راقصة استعراضية.

جامعة أسيوط أعلنت أن الحرم الجامعي لم تشهد إقامة حفلات تخرج، وأن الجامعة تركز على إجراء الامتحانات نهاية العام الدراسي التي تتم الآن.

من جانبه، رد الدكتور مجدي عبدالجواد علوان، عميد كلية الآداب جامعة أسيوط، على ما تداول حول وجود راقصة في حفل تخرج، في بيان نشره عبر صفحة الكلية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدًا أن الكلية ليس لها علاقة بحفلات التخرج التي تتم خارج الحرم الجامعي، وذلك طبقًا لتوجيهات إدارة الجامعة.

واستكمل عميد الكلية خلال البيان قائلًا: «ما هو متداول تم بشكل بعيد كل البعد عن إدارة الكلية، وتؤكد إدارة الكلية بأن الكلية هي صرح تعليمي عظيم تتلمذ فيه العديد من خريجي الدفعات المتعاقبة منذ عشرين عامًا، وإدارة الكلية ترحب بأي مداخلات في هذا الصدد لكن بشرط أن يكون على أرض الواقع».