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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، 16 يوليو 2021 التراجع بعدما حققت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية وذلك في استجابه لإنخفاض سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 677 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6290 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب، في البورصة العالمية مساء اليوم الجمعة، بشكل كبير ليحقق أقل سعر من شهر كامل ويتأثر الذهب بمؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة والتى حققت ارتفاعا ملحوظا.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا، بشكل ملحوظ بسبب انتعاش عائدات السندات وارتفاع مؤشر الدولار، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8٪، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9٪.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة، 800.35 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،811.55 $.

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