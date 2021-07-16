انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشر لجائزة خليفة التربوية في 9 مجالات

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أعلنت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ومنسق جائزة خليفة في مصر، عن إطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشر ( ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ) لجائزة خليفة التربوية، والتي تتضمن 9 مجالات و18 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي.

وتشمل مجالات الجائزة: مجال الشخصية التربوية الاعتبارية التي قدمت إسهامات بارزة لدعم تميز مسيرة التعليم، ومجال التعليم العام( فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة المعلم الواعد، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي ( فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم ( فئة الأفراد، وفئة المؤسسات – المراكز)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز عربياً)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع ( فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال البحوث التربوية ( فئة البحوث التربوية، وفئة بحوث ودراسات أدب الطفل )، ومجال التأليف التربوي للطفل ( فئة الإبداعات التربوية )، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة ( فئة الأفراد، وفئة المؤسسات وفئة الطلاب).

هذا وسيتم استقبال طلبات المرشحين عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.khaward.ae.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، على أهمية هذه الدورة التي تتزامن مع اطلاق أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين المقبلة وما يمثله قطاع التعليم من أحد الركائز الأساسية في مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قطاع التعليم يحمل رؤية استشرافية واعدة لتلبية توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الخمسين المقبلة، وما ينشده الوطن من نهضة وريادة وتميز في جميع المجالات التنموية.

لفتت إلى أن الأمانة العامة للجائزة تتولى إصدار الأعمال الفائزة في عدد من المجالات وعرضها على الموقع الإلكتروني للجائزة وكذلك ضمن أجنحة الجائزة المشاركة في معارض الكتب الدولية.