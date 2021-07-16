بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية نظيفة

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تمكن فريق بيراميدز من التفوق على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في إطار مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

الشوط الأول

فرض رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس سيطرتهم على أحداث المباراة وجاء الهدف الأول عن طريق لاعب الوسط عبدالله السعيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميله إسلام عيسى هدف التعزيز عند الدقيقة 30.

وشهد الشوط الأول تدخلات عنيفة من كلا الفريقين مما استدعى الحكم لإخراج البطاقة الصفراء في 5 مناسبات (أحمد فتحي- محمد مجلي- أحمد سامي- كريم مصطفى- محمد الجباس).

الشوط الثاني

لم تفلح محاولات مدرب الذئاب عماد النحاس في الرجوع إلى اللقاء رغم اجراء العديد من التبديلات والتعديلات داخل الملعب بسبب الانضباط الدفاعي للاعبي بيراميدز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 40 نقطة في المركز السادس من 26 مباراة لعبها، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة من 28 مواجهة.