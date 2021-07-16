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"الغفيلي" يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات المختلطة بالبحرين

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ناقش الاستجابة لتهديدات الأنظمة غير المأهولة وقدرات الاستجابة للكوارث

حضر قائد القوات البحرية الملكية ، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مؤتمر الأمن البحري الذي عُقد بمملكة البحرين بحضور قادة قوات بحرية من (٣٤) دولة.

وخلال المؤتمر نوه قائد القوات البحرية المختلطة، الفريق براد ، بدور القوة في تعزيز أمن وازدهار المنطقة. وقد ناقش المجتمعون مستقبل القوة من خلال تبني مبادرات بناء القدرات، وتعزيز التدريب، والالتزام بتوفير الموارد.

وتمت مناقشة الاستجابة لتهديدات الأنظمة غير المأهولة، وقدرات الاستجابة للكوارث الإنسانية، وكذلك الاستجابة للتهديدات غير الحكومية، مثل الصيد غير القانوني.

يُذكر أن القوات البحرية المختلطة عبارة عن شراكة بحرية دولية، تضم حاليًا (٣٤) دولة، ومجال عملها يغطي البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي والممرات البحرية المتصلة بها (باب المندب، مضيق هرمز).

القوات البحرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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