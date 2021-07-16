التعليم العالي تختتم مسابقة الطالب المثالي .. حلوان الأولي والنهضة المركز الثاني

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اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة الطالب المثالي بمشاركة 18 جامعة على مستوي الجامعات المصرية والتي استضافتها جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى في الفترة من 12 يوليو 2021 حتى 15 يوليو الجاري.

وفازت جامعة حلوان بالمركز الأول، فيما فازت جامعة النهضة بالمركز الثاني على مستوي الجامعات.

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ المعين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجامعة وضعت في اعتبارها منذ اليوم الأول إعداد الطلاب علميا وثقافيا وأخلاقيا وتأهليهم ليصبحوا مؤهلين لخدمة وطنهم، مؤكدا على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفقا لتوجهات الدولة المصرية٠

وهنأ الدكتور حسام الملاحي الطالب عبدالرحمن محمد بعد فوزه بالمركز الثاني، مؤكدا استمرار الجامعة في تدريب الطلاب وتأهيلهم علىً كافة المستويات والاصعدة وذلك لاعداد جيل من الخريجين يمتلك خبرات واسعة يستطيع ان يخدم الوطن٠

واجتاز الطلاب الشروط العامة التي يجب توافرها في المشاركين في المسابقة، من مهارات الإتصال الجيد والعرض الفعال، كما تم تقييم الطلاب المتسابقين على مستويين: وهما المستوى التمهيدي الذي تم من خلال لجنتين اللجنة الأولى «لجنة العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي والاسهامات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية»، واللجنه الثانية «تم تقييم الطلاب في الثقافة العامة واللغة الاجنبية التي يجيدها»، أما في المستوى النهائي فتم التقييم للمشاركين على إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المستوى التمهيدي والنهائي.

وتكونت لجنة تحكيم الدور النهائى للمسابقة من الدكتور طايع عبداللطيف طه، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور رشدى شوقى العدوى، عضو لجنة التحكيم والأستاذ بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سيد صادق، عضو لجنة تحكيم والأستاذ بجامعة جنوب الوادى، والدكتور هشام الجيوشى، عضو لجنة التحكيم وسكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتورة نيفين السواح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، والدكتور أشرف العباسى، عضو لجنة تحكيم.