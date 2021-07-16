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الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بثلاثية في منتخب كفر الدوار

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الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بثلاثية في منتخب كفر الدوار الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بثلاثية في منتخب كفر الدوار

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منتخب كفر الدوار، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب النادي بمنطقة سموحة، في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة .

أحرز ثلاثية الاتحاد السكندري كل من بلال السيد ومحمود رزق وأحمد راشد.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.

المصرى اليوم

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