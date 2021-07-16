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" للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية

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"السعودية للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية " للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية
لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين

نشرت الشركة للكهرباء مقطع مصوَّرًا لعدد من الفنيين السعوديين الذين يعملون تحت الأجواء العاصفة بمنطقة جازان؛ وذلك لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وقالت الكهرباء في تغريدة على حسابها بتويتر: "الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين بالرغم من الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان".

وكانت منطقة جازان قد شهدت اليوم موجة غبار، استنفرت على إثرها فِرق الدفاع المدني جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات. (

)الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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