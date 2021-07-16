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لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو مصوَّرًا لعدد من الفنيين السعوديين الذين يعملون تحت الأجواء العاصفة بمنطقة جازان؛ وذلك لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وقالت الكهرباء في تغريدة على حسابها بتويتر: "الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين بالرغم من الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان".

وكانت منطقة جازان قد شهدت اليوم موجة غبار، استنفرت على إثرها فِرق الدفاع المدني جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات. (

الكوادر الوطنية من فنيي #السعودية_للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين برغم الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة #جازان الان. pic.twitter.com/gdmsgbpndP — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) July 16, 2021

)الشركة السعودية للكهرباء