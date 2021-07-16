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رشق وقنبلة يدوية.. محتجون يواجهون الجيش اللبناني وإصابة 15 جنديًّا

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رشق وقنبلة يدوية.. محتجون يواجهون الجيش اللبناني وإصابة 15 جنديًّا رشق وقنبلة يدوية.. محتجون يواجهون الجيش اللبناني وإصابة 15 جنديًّا
قطع طرق بمناطق عدة على خلفية اعتذار "الحريري" عن تشكيل

رشق وقنبلة يدوية.. محتجون يواجهون الجيش اللبناني وإصابة 15 جنديًّا

أصيب 10 جنود في الجيش اللبناني من جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وإلقاء قنبلة يدوية عليهم، من قِبل محتجين في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس شمالي البلاد.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في المنطقة، بعدما حاول محتجون قطع الطريق في منطقة جبل محسن؛ وفقًا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

وبعد وقت قصير انسحبت آليات الجيش من المنطقة بعد إشكال مع المحتجين.

وكان الجيش قد أفاد في وقت سابق بإصابة 5 جنود، نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاههم في المنطقة.


وأفادت تقارير عن سقوط جرحى من المحتجين نتيجة إصابتهم بالرصاص المطاطي، في المواجهات التي تطورت بعد محاولة الجيش فتح الطريق.

ومن جهة أخرى أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير في منطقة الكولا وتقاطع كورنيش المزرعة في بيروت بشكل جزئي، كما كشفت مصادر عن قطع السير على طريق الناعمة جنوب بيروت بالاتجاهين.

كما قطع محتجون طريق عام العبدة في حلبا بعكار شمالي لبنان، وكذلك تكرر الأمر في منطقة المصنع قرب الحدود مع سوريا، شرقي البلاد.

واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في لبنان منذ الخميس، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، رغم مرور 9 أشهر من تكليفه، بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون.

وتركز الاحتجاجات في المناطق التي تؤيد "الحريري"؛ حيث يرى أنصاره أن عون قطع الطريق أمام زعيمهم الذي كان يحاول انتشال البلاد من أزماتها الطاحنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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