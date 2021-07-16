الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 .. فروق كبيرة في القيمة التسويقية

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تبدأ مباراة الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت في التاسعة مساء، علي ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، بدون جمهور.

يتساءل عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل انطلاق المباراة عن القيمة التسويقية لاعبو النادي الأهلي مقارنة بفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومن هو اللاعب الأغلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تبلغ مجموع القيمة للاعبي النادي الأهلي وكايزر تشيفز 42 مليون ويسعي النادي الأهلي للتتويج بلقب البطولة العاشرة في تاريخه الأهلي، أما نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يسعي لحصد البطولة الاولي له في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

النادي الأهلي يتفوق بشكل كبير في القيمة التسويقية للاعبيه بالمقارنة ببطل جنوب إفريقيا كايزر تشيفز، بعد أن تخطي لاعبو الأهلي 27 مليون يورو طبقا لما ورد في موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد الانتقالات الكروية في العالم،أما نادي كايزر تشيفز فإن القيمية التسوقيه للاعبه لا تتخطي 15 مليون يورو.

يتصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي القيمة التسويقية للفريقين في نهائي دور أبطال افريقيا ويصل إلي 2.5 مليون يورو، وثم يأتي محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي بعد أن وصلت قيمته التسويقية إلى 2.2 مليون يورو، ثم لاعب خط وسط الأهلي أليو ديانج ثالث 2 مليون يورو، أما القيمة التسويقية لنجم خط هجوم الأهلي محمد شريف فتصل إلى مليون و800 ألف يورو ويأتي كلا من المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وعمرو السولية وخط وسط الفريق بـ 1.5 مليون يورو.

يتصدر خاما بيليات الزيمبابوي جناح فريق كايزر تشيفز الأغلى بين لاعبي فريقه بعد أن تخطي 1.5 مليون، ويأتي بعده اللاعب سمير نوركوفيتش هداف كايزر تشيفز بـ 575 ألف يورو، في الوقت الذي تصل القيمية التسويقية للاعب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي 600 ألف يورو.

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يذكر أن الاتحاد الدولي استقر علي الحكم البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا لإدارة مبارة الأهلي ونادي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتم اختيار إلفيس جوي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون مساعد أول، والحكم الثاني لي أوكيلو من أوغندا، كما تم الاستقرار علي أن يكون رضوان جيد الحكم المغربي حكم الفيديو في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا علي أستاد محمد الخامس في دولة المغرب.

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