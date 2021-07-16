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هجوم إليكتروني يشل وزارة الدفاع الروسية

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هجوم إليكتروني يشل وزارة الدفاع الروسية هجوم إليكتروني يشل وزارة الدفاع الروسية

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تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية إلى هجوم سيبراني تسبب في شلّه وحجب خدماته، وفقا لوكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء.

وأكدت الوكالة أن هجوم «حجب الخدمة» نوع من الهجمات الإلكترونية يحاول من خلاله المخترقون إغراق ما بأحجام ضخمة على نحو غير مألوف من البيانات بهدف إصابتها بالشلل.

والأسبوع الماضي شن قراصنة هجوم ببرامج الفدية الخبيثة التي عطلت عدة شركات أمريكية وأخرى مرتبطة بها حول العالم.

ولطالما اتهم الأمريكيون جهات روسية بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وبعد أيام من قرصنة الأنظمة الحاسوبية لمئات الشركات في الولايات المتحدة وحوالي 1500 شركة حول العالم على أيدي مجموعة «ريفل» التي يزعم أنها تنشط من الأراضي الروسية، صدرت دعوات ليشن خبراء المعلوماتية في وزارة الدفاع الأمريكية هجمات مضادة حازمة، ولفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

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