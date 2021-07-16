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التقي الطيار محمد منار وزير الطيران، موطفي الخطوط الجوية المصرية للطيران والمكاتب الخارجية لمصر للطيران والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات، الذين تم اختيارهم في حركة بالمكاتب الخارجية لمصر للطيران هذا العام، وذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الخطوط الجوية للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران.

بداية اللقاء هنأ وزير الطيران جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ الزملاء المرشحين الذين اجتازوا اختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج، مؤكدًا على دورهم الكبير في تحقيق جوازات اقتصادية، في ضوء التنمية الشاملة تشهدها الدولة المصرية في كافة القطاعات المختلفة الأصعدة.

وناقش وزير الطيران مع العاملين في مجال تحسين جلب مبيعات الشركة الوطنية وتعظيم ورودها في أفريقيا في ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا الجديد، الأمر الذي أدى إلى ظهوره في ترتيب السفر، الأمر الذي أدى إلى عودة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وزير الطيران المدنى يلتقي بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج

وزير الطيران المدنى يلتقي بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج

وزير الطيران المدنى يلتقي بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج