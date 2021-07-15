أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أبرزها إنشاء استاد..محمد مصيلحي يعلن مفاجآت لجماهير الاتحاد السكندري

Print
أبرزها إنشاء استاد..محمد مصيلحي يعلن مفاجآت لجماهير الاتحاد السكندري أبرزها إنشاء استاد..محمد مصيلحي يعلن مفاجآت لجماهير الاتحاد السكندري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن إنشاء استاد خاص بنادى الاتحاد السكندرى، في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأكد محمد مصيلحي أنه سوف يتم اتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذ الاستاد بالتعاون المشترك بين نادى الاتحاد السكندرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بأرض النادى بمدينة برج العرب والتي تقدر مساحتها بـ 52.4 فدان.

وأوضح: «فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب، سيضم استاد كرة قدم وعددًا من الملحقات أبرزها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعب فرعي للتدريبات ومجمع حمامات سباحة ومركز عالمي للتأهيل الطبي والرياضي ومول تجاري وجراج للسيارات، وسوف تكون هذه الخطوة الأولى في مشروع فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب بجانب تشييد جميع الإنشاءات الرياضية الأخرى الخاصة بالفرع كمرحلة ثانية»، مضيفًا: «التمويل من خلال استتثمار وشراكة مع إحدى الدول العربية الشقيقة».

وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق مع جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، هذه المؤسسة التي حققت العديد من الإنجازات ولها القدرة الكبيرة على إنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، حيث أنهى الجهاز العديد من المشروعات العملاقة في زمن قياسى وكفاءة عالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو