أبرزها إنشاء استاد..محمد مصيلحي يعلن مفاجآت لجماهير الاتحاد السكندري

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أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن إنشاء استاد خاص بنادى الاتحاد السكندرى، في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأكد محمد مصيلحي أنه سوف يتم اتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذ الاستاد بالتعاون المشترك بين نادى الاتحاد السكندرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بأرض النادى بمدينة برج العرب والتي تقدر مساحتها بـ 52.4 فدان.

وأوضح: «فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب، سيضم استاد كرة قدم وعددًا من الملحقات أبرزها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعب فرعي للتدريبات ومجمع حمامات سباحة ومركز عالمي للتأهيل الطبي والرياضي ومول تجاري وجراج للسيارات، وسوف تكون هذه الخطوة الأولى في مشروع فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب بجانب تشييد جميع الإنشاءات الرياضية الأخرى الخاصة بالفرع كمرحلة ثانية»، مضيفًا: «التمويل من خلال استتثمار وشراكة مع إحدى الدول العربية الشقيقة».

وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق مع جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، هذه المؤسسة التي حققت العديد من الإنجازات ولها القدرة الكبيرة على إنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، حيث أنهى الجهاز العديد من المشروعات العملاقة في زمن قياسى وكفاءة عالية.