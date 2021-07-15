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منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرارها.. وكنت مرتبطة بشخص وطلب مني أتحجب ()

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منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرارها.. وكنت مرتبطة بشخص وطلب مني أتحجب (فيديو) منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرارها.. وكنت مرتبطة بشخص وطلب مني أتحجب ()

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أبدت الفنانة منة فضالي رأيها في الفنانة حلا شيحة بعد الجدل الذي أثير اليوم حول مشاهدها في كليب غنائي من فيلم مش أنا مع المطرب تامر حسني حيث قالت أنها لا يصح أن ترتدي حجاب ثم تقوم بخلعه وضد المرأة التي ترتدى الحجاب في يوم من الأيام ثم تتركه.

وأضافت منة فضالي خلال برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس والمقرر عرض الحلقة بعد عيد الأضحى المقبل عبر فضائية الرشيد :«حلا شيحة حرة ولكن أنا ضد أن الست تلبس الحجاب وتخلعه وتقفل حياتها على الدين وتعيش حياة طبيعية وفجأة مش مقتنعه بيه وحلا شيحة ممكن تكون تسرعت بقرار الحجاب».

وأشارت منة فضالي إلى أنها كانت في فترة من الأوقات مرتبطة مع شخص وطلب منها أن ترتدي الحجاب فردت عليه أنه سيأتي عليها الوقت وتريدته ولكن ليس عليه أن يجبرها على ذلك.

وكانت «شيحة» قالت مُنتقدة نشر «حسني» الكليب الغنائي: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليق «حسني» وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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