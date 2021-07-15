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قال الدكتور خالد غزالي، خبير تغذية علاجية، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، موضحًا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير.

وأضاف«خالد غزالي»، خلال لقائه ببرنامج «حياتك صحتك»، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الكورس الدُبل يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، مشيرًا إلى أن كورس «الحرق الدبل» يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم.

وأشار خبير تغذية علاجية، إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تستخرج مادة مضادة للسرطانات، موضحًا أن العالم أصبح يلجأ مؤخرًا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه بشكل طبيعي.