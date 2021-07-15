حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود ارتفاع جديد فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتصل ، درجة الحرارة فى جنوب مصر إلى 45 درجة والمحسوسة إلى 46 درجة، بينما يسود الطقس المعتاد طوال الأسبوع الماضي خلال طقس اليوم الخميس.

حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع فى مصر

يظل الطقس في مصر وفق الطقس المعتاد خلال اقترة السابقة وأكدت الأرصاد في حالة الطقس هذا الأسبوع وارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء من الجمعة وحتى الأحد من الأسبوع المقبل بينما تظل مرتفعة حتى الإثنين فى جنوب البلاد، ويرفع التعرض لأشعة الشمس من الاحساس بدرجات الحرارة.

تكون درجات الحرارة العظمي في القاهرة الوجه البحري اليوم ويوم الإثنين والثلاثاء المقبلين 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وتصل الجمعة إلى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، بينما تنخفض إلى 38 للعظمي و40 للمحسوسة يوم السبت.

يتوقع أن تكون العظمي في السواحل الشمالية اليوم ويوم الأحد 32 درجة والمحسوسة 35 درجة، ووترتفع الجمعة والسبت إلي 33 للعظمي و36 للمحسوسة، بينما تنخفص الإثنين والثلاثاء إلى 30 درجة للعظمي و33 للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة في جنوب سيناء اليوم والجمعة والإثنين والثلاثاء 40 درجة للعظمي والمحسوسة 43 درجة، وترتفع السبت والأحد العظمي إلى 41 درجة والمحسوسة43 درجة.

وتستمر درجة الحرارة الخميس في شمال الصعيد عند 38 درجة للعظمي والمحسوسة 40 درجة، والجمعة 40 عظمي والمحسوسة 42، والسبت والأحد 41 عظمي و43 للمحسوسة، وتصل الإثنين والثلاثاء إلى 39 عظمي و40 محسوسة.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب الصعيد اليوم 40 للعظمي و41 للمحسوسة، والجمعة 42 للعظمي و43 للمحسوسة، والسبت 44 للعظمي و45 للمحسوسة، والأحد والإثنين 45 للعظمي و46 للمحسوسة، والثلاثاء 43 للعظمي و44 للمحسوسة.

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع اعتبارًا من حالة الطقس غدًا الجمعة على أغلب الأنحاء، وترتفع درجات الحرارة العظمي فى القاهرة والوجه البحري من 37 إلي 39 درجة اليوم والمحسوسة من 39 إلي 49 درجة، وفي السواحل الشمالية ترتفع العظمي من 32 درجة والمحسوسة 35 درجة اليوم إلي 33 للعظمي و36 للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة العظمي اليوم فى شمال الصعيد 38 درجة وترتفع غدًا الجمعة إلي 40 درجة، كما ترتفع المحسوسة من 40 درجة اليوم إلي 42 درجة غدًا، كما ترتفع درجات الحرارة العظمي فى جنوب الصعيد من 40 درجة للعظمي اليوم إلي 42 درجة غدًا، والمحسوسة من 41 درجة اليوم إلي 43 درجة غدًا.

حالة الطقس غدًا الخميس.. وارتفاع درجة الحرارة من الجمعة للأحد

يكون الطقس اليوم على نفس معدلاته خلا الأسبوع، ويكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا ، شديد الحرارة بجنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون فى الليل معتدل الحرارة رطب على جيمع الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الخميس

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم 37-25 والمحسوسة 39، وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية 32-24 والمحسوسة 34 درجة.

درجة الحرارة اليوم فى أسوان 41 -27، أبو سمبل 41-28، إدفو 41-28، وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى تلك الأماكن إلي42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 39-25،الوادي الجديد 41-27، شرم الشيخ 39-28، المنيا 37-25، بني سويف 37-25، الفيوم 37-24، الطور 37-25، أسيوط 38-25، شلاتين 38-27، الأقصر 40-27، حلايب 36-27، قنا 39-27، العريش 33-25، الغردقة 39-28درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بورسعيد 32-26، المنصورة 37-25، الزقازيق 37-25، السلوم 32-23، دمنهور 35-24، السويس 37-25، دمياط 32-25، سيوة 38-23، بلطيم 32-23، رفح 32-24، الإسماعيلية 37-25، شبين الكوم 37-25، طنطا 36-25 درجة.

حالة الطقس غدًا الخميس.. وارتفاع درجة الحرارة من الجمعة للأحد

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