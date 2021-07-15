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استعدادًا لامتحاني الجغرافيا والتفسير ..تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

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استعدادًا لامتحاني الجغرافيا والتفسير ..تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء استعدادًا لامتحاني الجغرافيا والتفسير ..تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الخميس، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات للثانوية العامة والأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بشمال سيناء امتحان مادة الجغرافيا، ، بينما يؤدي طلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية مادة التفسير.

المصرى اليوم

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