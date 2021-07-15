عن قصة مطربة الكورس .. «ليلتكم سعيدة» يواصل عروضه على المسرح القومى

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عن قصة «مطربة الكورس» لأنكون تشيكوف، يواصل العرض المسرحى «ليلتكم سعيدة» تقديم عروضه على المسرح القومى بالعتبة، ويستمر حتى الأحد المقبل، وهو من إخراج خالد جلال.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بخروج العرض إلى النور، موجهًا الشكر لفريق العمل ولرئيس البيت الفنى للمسرح، مضيفًا أن الوقوف على خشبة المسرح القومى له سحر خاص يشعرك بالسعادة والفخر وعراقة الفن المسرحى في مصر.

ووجهت الفنانة بسنت صيام، إحدى بطلات العرض، الشكر للمخرج خالد جلال، والذى وصفته بأنه من آمن بها من أول يوم، لافتًة إلى أنه الدافع الأول لأن تكون أفضل وأن تجربتها معه تزيدها سنوات خبرة، معربة عن سعادتها بالعرض.

«ليلتكم سعيدة» تم تقديمه العام الماضى ضمن مبادرة «اضحك- فكر- اعرف» التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم تحويلها مسرحيًا للكاتب الروسى الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة «خليك في البيت- المسرح بين إيديك»، والتى قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافى على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية، وتقوم فكرة المبادرة على تقديم 10 مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف، والتى تحمل عدة قصص للكاتب تحمل رسائل إيجابية تُنشر من خلالها القيم الجميلة.

وكان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، افتتح العرض في أولى لياليه، بحضور عدد كبير من المسرحيين، ومنهم الفنان إيهاب فهمى، مدير فرقة المسرح القومى، وعدد من الفنانين والمسرحيين، منهم الفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وغيرهم، وسط تفاعل جماهيرى.

«ليلتكم سعيدة» من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدى، نديم هشام، ملابس هالة الزهوى، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمى، كتابة وإخراج خالد جلال.

من ناحية أخرى، يواصل البيت الفنى للمسرح تقديم عروضه، سواء الجديدة أو المُعاد تقديمها، حيث يستقبل خلال أيام العرض الجديد «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة.

ومن جانبه قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، إن الفرقة تُجرى الاستعدادات النهائية لاستقبال العرض على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، والعرض من تأليف الكاتب الإسبانى أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

وتدور أحداث «سيدة الفجر» في إطار الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في إحدى الليالى، وتؤدى زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث، والعرض من بطولة نشوى إسماعيل، مى رضا، مجدى شكرى، بدور، وفاء عبدالسميع، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، موسيقى هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

كما قدم «البيت الفنى» ضمن برنامجه عرض «أفراح القبة»، وهو عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وكتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوى، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

كما قدم عرض «Dogs»، وهو بطولة خريجى الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حدينى، ديكور حمدى عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقى محمد حسنى، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.