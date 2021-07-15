زوجها لا يحب خِلفة البنات.. حبس الأم المتهمة بـ«وأد» رضيعتها في البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أحمد عتمان، رئيس نيابة أبوالمطامير الجزئية فى محافظة البحيرة حبس زوجة شابة لاتهامها بوأد طفتلتها الرضيعة بعد أسبوعين فقط على ولادتها، عن طريق إلقائها حية فى خزان أعلي المنزل، وادعت بعدها أنها قتلت ابنتها لرغبة زوجها فى عدم انجاب البنات.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة بورود بلاغ من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بمركز أبوالمطامير، بأنه يشتبه فى وجود شبهة جنائية خلف وفاة طفلة رضيعة عمرها نحو أسبوعين، وذلك بعد دفن الجثة بثلاثة أيام.

تولت نيابة أبو المطامير الجزئية التحقيقات برئاسة المستشار أحمد عتمان، رئيس النيابة، وطلب بسرعة طلب تحريات المباحث حول صحة الواقعة وأسبابها، وأمر المستشار عبدالحق بصيلة، رئيس نيابات وسط دمنهور الكلية، باستخراج جثة الطفلة المذكورة، وكلَّف الطبيب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة.

وتوصل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد شعراوى، مدير المباحث الجنائية، إلي وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وقيام الزوجة المذكورة، وهى متزوجة حديثَا، وتدعي «سارة» بإلقاء ابنتها الرضيعة فى في خزان المياه أعلي المنزل حية، وادعت بعدها أن الوفاة طبيعية.

ضبطت مباحث مركز أبو المطامير الزوجة، واعترفت بالقاء الرضيعة فى خزان المياه بأعلي سطح المنزل حية حتى توفيت، وبررت فعلتها بسبب عدم رغبة زوجها في إنجاب الاناث.

اقرأ أيضًا:

عودة وأد البنات.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها بخزان مياه في البحيرة

حبس فلاح قتل جاره انتقامًا من والده بالبحيرة

عاير جاره بعدم الإنجاب فاستدرج نجله وألقاه حيًا بترعة عميقة.. حبس فلاح بالبحيرة