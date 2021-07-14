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العراق يسجّل أقسى حصيلة وبائية هذا الشهر بنحو 10 آلاف إصابة

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العراق يسجّل أقسى حصيلة وبائية هذا الشهر بنحو 10 آلاف إصابة العراق يسجّل أقسى حصيلة وبائية هذا الشهر بنحو 10 آلاف إصابة

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كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 9635 إصابة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 السابقة، في واحدة من أقسى حصائل الأشهر الأخيرة.

وثبتت إصابة نحو 1.5 مليون شخص في العراق، منذ تفشي الوباء في مارس (آذار) 2020، ووفاة 17677 مريضاً، وفق الوزارة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحلّ هذه الحصيلة المقلقة والقياسية لشهر يوليو (تموز)، في سياق مأسوي بعد يومين من اندلاع حريق مروع في القسم المخصص لمرضى «كوفيد»، في مستشفى بمدينة الناصرية جنوب العراق، وذهب ضحيته 60 شخصاً، على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية.

وتزداد الإصابات في ظلّ ارتياب عراقيين كثيرين من عمليات التلقيح والتدابير الصحية، ما يثير خشية أطباء من «كارثة وبائية». وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قال، الأحد، إنّ «الوضع تحت السيطرة» رغم إقراره بالزيادة المطردة في عدد الإصابات.

المصرى اليوم

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