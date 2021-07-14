مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما: التبرع الدائم بها لا يسبب أي ضرر

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قالت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما، إن البلازما بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم، وأمراض الكلى والكبد والحروق، وأمراض نقص المناعة.

وأضافت الدكتورة أمنية محمود، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن بلازما الدم تساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، لافتة إلى أن جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما، ويعمل أوتوماتيكيا.

وأوضحت مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما، أن هناك شروط معينة لابد من توافرها في متبرع بلازما الدم.

وأشارت إلى أن البلازما تساهم في علاج السيولة، مضيفة أن المتبرع الدائم يقصد بها التبرع بها كل أسبوعين لضمان توفير البلازما، ويتم تعويضها وتجديدها كل 48 ساعة، وهذا لا يسبب أي ضرر على صحة الإنسان.