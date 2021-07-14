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حزب أردوغان : سنرى المزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات مع إسرائيل

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حزب أردوغان : سنرى المزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات مع إسرائيل حزب أردوغان : سنرى المزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات مع إسرائيل

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أعلن عمر جليك، المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات مع إسرائيل.

وقال جليك، عقب اجتماع للحزب لدى تقييمه للاتصال الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أمس الأول (الإثنين): «من الآن فصاعدا، سنرى المزيد من الخطوات الملموسة»، بحسب ما نقلته قناة «تي. آر. تي» التركية.

وأضاف: «لقد وضعنا إطارا نتحرك فيه قدما في عدد من القضايا»، لافتا أن القضية الفلسطينية ستكون في مقدمة هذه القضايا التي سيتم بحثها بين الجانبين الإسرائيلي والتركي.

وتابع المتحدث باسم حزب أردوغان أن «هناك مجالات تعاون أخرى ترغب بلاده في توطيدها مع إسرائيل كالسياحة والتجارة والتي يمكن للجانبين من خلالها تحقيق مكاسب».

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