أحمد عز يكشف تفاصيل فيلم العارف : أعلى ميزانية وتأجل عرضه بسبب كورونا

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أحمد عز إن فيلم العارف نتاج جهود وعمل مستمرة لمدة عامين، مضيفا أن الفيلم تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن رسالة فيلم العارف تتمحور حول فكرة الحروب الحالية التي تحاول السيطرة الفكرية ومعارك للسيطرة على الدماغ.

وشدد على ضرورة تقديم الأفلام المصرية بشكل لا يقل عما تقدمه الأفلام الأجنبي، مضيفا أن «فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بالأفلام الحالية».

وأشار إلى أن «فيلم العارف يقدم رسالة هي ضرورة إعمال العقل في كل ما يُقرأ»، مؤكدا أن «صناع الفيلم قدموا الكثير من أجل خروج (العارف) بجودة الأفلام الأجنبية التي تقدم في الخارج».

ولفت إلى أن «فيلم العارف يقدم معلومات مفيدة للمشاهدين، من خلال فكرته وأحداثه»، مردفا أنه «لمس ردود أفعال جيدة على الفيلم بعد العرض الأول أمس الثلاثاء».

وحول حقيقة ارتباط قصة الفيلم بمسلسل هجمة مرتدة، نفى عز أي ارتباط بين المسلسل والفيلم، مؤكدا أن «الفيلم تم تصويره قبل المسلسل بعام واحد، لكن المسلسل والفيلم يتشابكان في الفكرة الوطنية».